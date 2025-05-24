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У Кременчуці виконком придбає собі мікроавтобус: за скільки і навіщо

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 85

Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади

23 травня під час сесії Кременчуцької міської ради депутати погодили ряд рішень виконавчого комітету. Зокрема, і фінансування закупівлі для виконкому мікроавтобуса Ciotrën SpaceTourer та його реєстрації. 

На це зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1,8 мільйона гривень. Як розповів на засіданні депутатської комісії з питань бюджету і фінансів начальник управління економіки Микола Здойма, транспорт використовуватимуть для, зокрема, виїзних комісій працівників виконкому, іноді у складі 8–10 осіб.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцьке комунальне підприємство «Муніципальна варта» замовила дві нові Volkswagen ID UNYX PRO за майже 2 млн грн. 

Додамо, що навесні обласна група «Прозорість та підзвітність», що працює при облвійськадміністрації, планувала проаналізувати закупівлю автомобілів для комунальних підприємств Кременчука. Ймовірно, що мова йшла про тендери на закупку нових Toyota RAV4.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Facebook-сторінка Віталія Малецького
Теги: мікроавтобус виконком
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