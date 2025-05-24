У Градизькій громаді провели зариблення: оголошено заборону на вилов

У одній з заток в Градизькій громаді провели зариблення — у воду випустили понад 1 тонну риби. Про це повідомив голова громади Мирослав Носа на своїй Facebook-сторінці.
За його словами, загалом на цей процес було витрачено 107 тисяч гривень, з них 8 тисяч гривень — це перевезення.
Що випустили у воду і скільки:
— товстолоб білий/строкатий 570 кг ~2500 ек.
— білий амур — 400 кг ~2000 ек.
— короп -200 кг~1000 ек.
На місці зариблення встановлять камери відеоспостереження. Селище проводить зариблення вперше, заявив Носа.
Нагадаємо, 22 травня поблизу селища Градизьк Кременчуцького району екоінспектори разом з поліціянтами зупинили автомобіль, який перевозив рибу без документів.
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