У Градизькій громаді провели зариблення: оголошено заборону на вилов

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 165

Загалом на цей процес було витрачено 107 тисяч гривень

У одній з заток в Градизькій громаді провели зариблення — у воду випустили понад 1 тонну риби. Про це повідомив голова громади Мирослав Носа на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, загалом на цей процес було витрачено 107 тисяч гривень, з них 8 тисяч гривень — це перевезення.

Що випустили у воду і скільки:

— товстолоб білий/строкатий 570 кг ~2500 ек.

— білий амур — 400 кг ~2000 ек.

— короп -200 кг~1000 ек.

— В зарибленій частині оголошено заборону в 1 рік, на лов риби, будь-яким способом, — зазначив у дописі Носа.

На місці зариблення встановлять камери відеоспостереження. Селище проводить зариблення вперше, заявив Носа.

Нагадаємо, 22 травня поблизу селища Градизьк Кременчуцького району екоінспектори разом з поліціянтами зупинили автомобіль, який перевозив рибу без документів.