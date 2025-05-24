Сімейні таємниці, часова пастка та пошук себе: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Надія Гуменюк «І дощ не змиє всі сліди»
В Олянівці Лізу Яремко знали як дбайливу матір маленької дівчинки та фельдшерку. Доля жорстоко обійшлася з нею. Лізина донька вмирає. А незабаром на цвинтарі, біля могили дівчинки, знаходять тіло самої Лізи. Поліція переконана: це самогубство. Але амбітна журналістка Рута Ружин вважає інакше. Розслідувати цю загадкову історію її запрошує молодий і харизматичний чоловік Святослав. Він упевнений: хтось гальмує справу і заплутує сліди. Кому ж заважала проста сільська фельдшерка, вихована в дитбудинку? Рута починає розмотувати клубок сімейних таємниць. Усе це наче сюжети із захопливого кіно.
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Маріша Пессл «Прокинься в ніколи»
Харизматичний юнак Джим — талановитий поет і здібний музикант, якому всі пророкують велике майбутнє, — несподівано для всіх покінчив життя самогубством. Приголомшені всі — і батьки, і друзі, — а найбільше ж Беатріс, його кохана. Докопатися до причин такого вчинку нелегко, тим паче що друзі самі несподівано потрапляють у часову пастку, такий собі часовий злам — за мить до власної загибелі. Вижити судилося лиш комусь одному. Але кому?
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Лариса Денисенко «Танці в масках»
Часто буває, що чуже життя здається нам набагато цікавішим, ніж власне. Тому вчителька корейської мови, корінна мешканка Сеулу Мей Кім й почала стежити за загадковою європейкою, таємницю якої вирішила дізнатися будь-якою ціною. Мей Кім навіть не здогадувалася, що ця загадкова європейка — українка Неллі, яка давно здалася на волю обставин і втратила своє справжнє Я. Чи знайде відповіді на свої запитання Мей? Чи знайде себе Неллі? Що чекатиме їх в цікавому, неоднорідному Сеулі?..
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