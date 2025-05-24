Сімейні таємниці, часова пастка та пошук себе: що кременчужанам почитати на вихідних

В Олянівці Лізу Яремко знали як дбайливу матір маленької дівчинки та фельдшерку. Доля жорстоко обійшлася з нею. Лізина донька вмирає. А незабаром на цвинтарі, біля могили дівчинки, знаходять тіло самої Лізи. Поліція переконана: це самогубство. Але амбітна журналістка Рута Ружин вважає інакше. Розслідувати цю загадкову історію її запрошує молодий і харизматичний чоловік Святослав. Він упевнений: хтось гальмує справу і заплутує сліди. Кому ж заважала проста сільська фельдшерка, вихована в дитбудинку? Рута починає розмотувати клубок сімейних таємниць. Усе це наче сюжети із захопливого кіно.

Харизматичний юнак Джим — талановитий поет і здібний музикант, якому всі пророкують велике майбутнє, — несподівано для всіх покінчив життя самогубством. Приголомшені всі — і батьки, і друзі, — а найбільше ж Беатріс, його кохана. Докопатися до причин такого вчинку нелегко, тим паче що друзі самі несподівано потрапляють у часову пастку, такий собі часовий злам — за мить до власної загибелі. Вижити судилося лиш комусь одному. Але кому?