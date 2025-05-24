У Кременчуцькому районі зупинили автомобіль з незаконно виловленою рибою

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Держава зазнала збитків на суму 374 тисяч 119 гривень

Поблизу селища Градизьк Кременчуцького району екоінспектори разом з поліціянтами зупинили автомобіль, який перевозив рибу без документів. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Центрального округу 23 травня.

В автівці знайшли 67 карасів, 2 сомів, 33 лящі, 2 жерехи, 4 коропи, 15 чехонь, 20 синців, 6 пліток, 4 судаки та 68 плоскирок. Рибу, імовірно, виловили незаконно.

На водія склали протокол за ч.1 ст. 88-1 Кодексу України про адмінправопорушення. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала подію.

За попередніми підрахунками екоінспекції, держава зазнала збитків на суму 374 тисяч 119 гривень.

Нагадаємо, нещодавно інспектори рибоохоронпатруля викрили чергових браконьєрів: ті наловили риби на понад 300 тис. грн збитків.