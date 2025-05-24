У Кременчуці хочуть закупити обладнання на 3 млн грн для розвитку системи відеоспостереження

21 травня комунальне підприємство «Інститут розвитку Кременчука» оголосило тендер на закупівлю обладнання для вузлів централізованої системи відеоспостереження (ЦСВ). Оголошена вартість закупівлі — 3 мільйони гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Адреси встановлення камер згідно з документацією:
Камери інтегруються з наявною платформою Milestone, загалом закуповуватиметься 16 комплектів, йдеться у тендерній документації.
Цінова пропозиція учасника повинна враховувати всі витрати на організацію встановлення відеокамер, підключення електроживлення, витратні матеріали, необхідні для монтажу, залучення машин\механізмів для проведення висотних робіт, організацію каналу передачі даних між вузлом централізованої системи відеоспостереження та ситуаційним центром.
Обладнання мають надати і встановити до кінця року.
Нагадаємо, інформаційно-аналітична система «Безпечна громада» складається з Ситуаційного центру (комплекс інформаційного та програмного забезпечення) та Централізованої системи відеоспостереження — це вузли відеоспостереження. Вони «стежать» за автошляхами, в’їздами у місто, громадськими місцями, навчальними закладами, промпідприємствами, органами управління тощо.
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