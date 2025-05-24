У Кременчуці хочуть закупити обладнання на 3 млн грн для розвитку системи відеоспостереження

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Обладнання мають надати і встановити до кінця року

21 травня комунальне підприємство «Інститут розвитку Кременчука» оголосило тендер на закупівлю обладнання для вузлів централізованої системи відеоспостереження (ЦСВ). Оголошена вартість закупівлі — 3 мільйони гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Адреси встановлення камер згідно з документацією:

вул. Троїцька — 2 LPR камери

перехрестя вул. лікаря Богаєвського — проспект Свободи — 2 LPR камери

перехрестя вул. Макаренка — вул. Республіканська — пр. І. Приходька — 3 камери

перехрестя вул. Героїв України — проспект Лесі Українки — 3 камери

перехрестя вул. Тараса Бульби — проспект Лесі Українки — 3 камери

перехрестя вул. Республіканська — вул. Правобережна — проспект Грушевського — 3 камери

перехрестя вул. Троїцька — вул. Левка Лук’яненка — 3 камери

перехрестя проспект Свободи — вул. Соборна — 4 камери

Малокохнівська гімназія № 14 — 11 камер

Потоківська гімназія № 33 — 11 камер

Камери інтегруються з наявною платформою Milestone, загалом закуповуватиметься 16 комплектів, йдеться у тендерній документації.

Цінова пропозиція учасника повинна враховувати всі витрати на організацію встановлення відеокамер, підключення електроживлення, витратні матеріали, необхідні для монтажу, залучення машин\механізмів для проведення висотних робіт, організацію каналу передачі даних між вузлом централізованої системи відеоспостереження та ситуаційним центром.

Обладнання мають надати і встановити до кінця року.

Нагадаємо, інформаційно-аналітична система «Безпечна громада» складається з Ситуаційного центру (комплекс інформаційного та програмного забезпечення) та Централізованої системи відеоспостереження — це вузли відеоспостереження. Вони «стежать» за автошляхами, в’їздами у місто, громадськими місцями, навчальними закладами, промпідприємствами, органами управління тощо.