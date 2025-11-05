ГО "Захист держави"
Полтавщина

В одній із громад Полтавщини встановлюють камери біля стихійних сміттєзвалищ

Сьогодні, 08:30

 

Порушників фіксуватимуть на відео та штрафуватимуть за залишене сміття

У Пирятинській міській територіальній громаді розпочали встановлення камер відеоспостереження біля місць, де раніше виникали стихійні сміттєзвалища. Таку інформацію надає пресслужба громади.

Першу камеру встановили в селі Вікторія, де вже налагоджено регулярний вивіз побутових відходів та облаштовано контейнери для роздільного збору сміття.

 

Тепер усі дії мешканців біля ліквідованого звалища фіксуватимуться на відео. Осіб, які порушуватимуть Правила благоустрою та залишатимуть сміття у невстановлених місцях, притягатимуть до адміністративної відповідальності за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Просимо жителів громади відповідально ставитися до поводження з відходами. Поважаймо працю інших і разом зробімо нашу громаду чистішою та безпечнішою, — зазначили у міській раді.

 

Роботу з облаштування камер спостереження планують продовжувати і в інших населених пунктах громади.

Нагадаємо, влітку у Кременчуці камери спостереження поставили при в'їзді на територію колишніх артскладів.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Пирятинська міська рада
