В’їзди на територію колишніх артскладів у Кременчуці поставили під відеоспостереження

Вчора, 19:04 Переглядів: 2 575

У понеділок, 14 липня, на засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури розглянули майже три десятки питань, які виносяться на найближчу сесію. Більша частина з них стосувалася земельних питань, зокрема продовження термінів оренди земельних ділянок, надання дозволів на розробку землевпорядної документації тощо.

А перед цим комісія розглянула виконання наданих нею доручень відповідним відділам, управлінням та департаментам міської ради. Одним з них було встановлення камер відеоспостереження на двох в'їздах на територію колишніх артскладів та на в'їзді на територію Деївського звалища.

Начальник управління благоустрою Володимир Окунь проінформував депутатів, що відеокамери вже встановлені та ними забезпечується відеоспостереження в’їздів на територію артскладів з боку вулиці Небесної Сотні та з боку Ревівки.

А заступник начальника відділу оперативного контролю за станом у місті Дмитро Кісельов проінформував депутатів, що наразі ведеться підготовча робота з оснащення камерами відеоспостереження під’їзду до Деївського звалища. Він зазначив, що виникла проблема з визначенням місця монтажу цих камер. На цій дорозі взагалі мало стовпів і немає таких, які б давали можливість змонтувати на них камери для забезпечення ефективного відеоспостереження.

Отже, депутатська комісія не зняла це питання зі свого контролю.