Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклого Дмитра Щьоголєва: прикмети чоловіка

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 154

Кременчуцькі правоохоронці розшукують місцевого жителя Дмитра Щьоголєва, який пішов з дому 21 травня і не повернувся. Чоловік 1968 року народження. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції 24 травня.

Ймовірно, зниклий міг поїхати електропотягом у напрямку Полтави.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 55-60 років, зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся коротке. Має порушення ходи. З чоловіком може бути собака білого окрасу з чорними плямами. На момент зникнення був одягнутий у чорну куртку та сині джинси.

— Якщо у вас є інформація, яка допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просимо вас повідомити до поліції за телефонами +380 (95) 507 09 72 або 102, — йдеться у повідомленні.