Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклого Дмитра Щьоголєва: прикмети чоловіка

Кременчуцькі правоохоронці розшукують місцевого жителя Дмитра Щьоголєва, який пішов з дому 21 травня і не повернувся. Чоловік 1968 року народження. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції 24 травня.
Ймовірно, зниклий міг поїхати електропотягом у напрямку Полтави.
Прикмети розшукуваного: на вигляд 55-60 років, зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся коротке. Має порушення ходи. З чоловіком може бути собака білого окрасу з чорними плямами. На момент зникнення був одягнутий у чорну куртку та сині джинси.
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