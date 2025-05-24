До України повернули 307 захисників — Зеленський

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 78

Загалом за два дні вже повернули 697 людей

У рамках обміну 1000 на 1000 з російського полону повернули 307 українських захисників. Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни Збройних сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Сьогодні відбувся другий етап обміну, про який вдалося домовитись у Туреччині. Загалом за два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікується продовження, заявив президент.

Нагадаємо, вчора, 23 травня, до України повернули 390 громадян, серед них є жителі Полтавщини.