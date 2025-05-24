Медпрацівники у Кременчуці отримуватимуть щомісячну муніципальну доплату

Сьогодні, 10:16 Переглядів: 65

У Кременчуці депутати погодили щомісячну муніципальну доплату працівникам комунальних медичних закладів. Виплати фінансуватимуть з міського бюджету. Відповідний проєкт рішення ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради 23 травня.

Доплату отримуватимуть медичні працівники та працівники з адміністративно-господарського персоналу, у яких зарплата за основною посадою не перевищує 10 тисяч гривень на місяць (після оподаткування).

Сума щомісячної доплати становитиме:

з 1 травня — 1 300 грн;

з 1 вересня — 2 600 грн.

Доплату не нараховуватимуть під час відпусток та періоду тимчасової непрацездатності. Як вказано у пояснювальній записці до проєкту рішення, до кінця 2025 року на це з міського бюджету потрібно понад 14 млн грн.

Нагадаємо, доплати за особливі умови роботи працівникам різних бюджетних установ почали вводити з 2025 року. Першими (з січня) їх почали отримувати вчителі. Поступово муніципальні доплати стали поширювати на працівників інших бюджетних закладів та установ.