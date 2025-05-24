Медпрацівники у Кременчуці отримуватимуть щомісячну муніципальну доплату

У Кременчуці депутати погодили щомісячну муніципальну доплату працівникам комунальних медичних закладів. Виплати фінансуватимуть з міського бюджету. Відповідний проєкт рішення ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради 23 травня.
Доплату отримуватимуть медичні працівники та працівники з адміністративно-господарського персоналу, у яких зарплата за основною посадою не перевищує 10 тисяч гривень на місяць (після оподаткування).
Сума щомісячної доплати становитиме:
Доплату не нараховуватимуть під час відпусток та періоду тимчасової непрацездатності. Як вказано у пояснювальній записці до проєкту рішення, до кінця 2025 року на це з міського бюджету потрібно понад 14 млн грн.
Нагадаємо, доплати за особливі умови роботи працівникам різних бюджетних установ почали вводити з 2025 року. Першими (з січня) їх почали отримувати вчителі. Поступово муніципальні доплати стали поширювати на працівників інших бюджетних закладів та установ.
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