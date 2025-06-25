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У Кременчуці встановлять надбавку працівникам галузі житлово-комунального господарства

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 350

 

Доплати отримуватимуть працівники не всіх комунальних установ

Вже із липня працівники комунальних установ, підпорядковані департаменту житлово-комунального господарства у Кременчуці отримуватимуть муніципальні надбавки до зарплати. Про це розповіла директорка фіндепаратаменту Кременчуцької міськради Тетяна Неіленко на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів сьогодні, 25 червня.

Виплачуватимуть надбавки працівникам цьогоріч із липня по листопад включно. Надбавку за грудень разом із заробітною платою за цей місяць працівники отримають 7 січня.

На виплату муніципальних доплат працівникам у цьому році виділяють 5 мільйонів 599 тисяч гривень.

Проте, як зауважив очільник департаменту ЖКГ у Кременчуці Іван Москалик, отримуватимуть такі доплати працівники не усіх комунальних підприємств. Зокрема, не встановлюють надбавки працівникам квартирного управління — там немає працівників, які б отримували менше 10 тисяч гривень заробітної плати.

Скільки коштів виділяють по підприємствах

  • КП «Комфортний дім» — 11 тис. 102 грн;
  • Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління — 179 тис. 294 грн;
  • Спецкомбінат ритуальних послуг — 361 тис. 433 грн;
  • КЖГЕП «Автозаводське» — 34 тис. 171 грн;
  • КП «Міськсвітло» — 27 тис. 169 грн;
  • КП Кременчукк Аква-Сервіс» — 92 тис. 452 грн;
  • «Благоустрій Кременчука» — 823 тис. 134 грн;
  • КП «Спецсервіс-Кременчук» — 66 тис. 612 грн;
  • КАТП-1628 — 1 млн 235 тис. 494 грн;
  • КП «Теплоенерго» — 294 тис. 975 грн;
  • КП «Кременчукводоканал» — 2 млн 473 тис. 624 грн.

Як працівники інших бюджетних установ, отримуватимуть надбавки ті працівники, чия заробітна плата щомісяця становить менш як 10 тисяч гривень. Як і працівникам інших галузей, виплачуватимуть муніципальну доплату до вересня у розмірі 1 тисячі гривень, а із вересня — у розмірі 2 тисяч гривень.

Нагадаємо, доплати за особливі умови роботи працівникам різних бюджетних установ почали вводити з 2025 року. Першими (з січня) їх почали отримувати вчителі. Поступово муніципальні доплати стали поширювати на працівників інших бюджетних закладів та установ.

Також нещодавно муніципальні доплати встановили працівникам виконавчих органів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: муніципальна доплата департамент ЖКГ
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