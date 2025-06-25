У Кременчуці встановлять надбавку працівникам галузі житлово-комунального господарства

Вже із липня працівники комунальних установ, підпорядковані департаменту житлово-комунального господарства у Кременчуці отримуватимуть муніципальні надбавки до зарплати. Про це розповіла директорка фіндепаратаменту Кременчуцької міськради Тетяна Неіленко на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів сьогодні, 25 червня.
Виплачуватимуть надбавки працівникам цьогоріч із липня по листопад включно. Надбавку за грудень разом із заробітною платою за цей місяць працівники отримають 7 січня.
На виплату муніципальних доплат працівникам у цьому році виділяють 5 мільйонів 599 тисяч гривень.
Проте, як зауважив очільник департаменту ЖКГ у Кременчуці Іван Москалик, отримуватимуть такі доплати працівники не усіх комунальних підприємств. Зокрема, не встановлюють надбавки працівникам квартирного управління — там немає працівників, які б отримували менше 10 тисяч гривень заробітної плати.
Як працівники інших бюджетних установ, отримуватимуть надбавки ті працівники, чия заробітна плата щомісяця становить менш як 10 тисяч гривень. Як і працівникам інших галузей, виплачуватимуть муніципальну доплату до вересня у розмірі 1 тисячі гривень, а із вересня — у розмірі 2 тисяч гривень.
Нагадаємо, доплати за особливі умови роботи працівникам різних бюджетних установ почали вводити з 2025 року. Першими (з січня) їх почали отримувати вчителі. Поступово муніципальні доплати стали поширювати на працівників інших бюджетних закладів та установ.
Також нещодавно муніципальні доплати встановили працівникам виконавчих органів.
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