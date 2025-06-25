У Харкові затримали 19-річну дівчину, яка передала військовим замінований скутер, що вибухнув — один воїн загинув

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Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» затримали російську агентку, яка 20 червня цього року здійснила теракт проти оборонців Харкова. Вона передала військовим ЗСУ замінований скутер як «волонтерську допомогу». Внаслідок вибуху один воїн загинув, інший — отримав тяжкі поранення. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Вибух стався біля харківського кафе, куди заманили воїнів під виглядом передачі їм «волонтерського» скутера. Під час огляду місця події з’ясувалося, що вибухнув скутер, у багажнику якого був схований саморобний вибуховий пристрій. Потужність — близько одного кілограма у тротиловому еквіваленті. Корпус — металевий, з численними уламками.

Двоє військовослужбовців ЗСУ підійшли до скутера, який вони отримали нібито як волонтерську допомогу від громадян. Вибух пролунав, коли чоловіки збиралися покласти «подарунок» у багажник легковика. Як повідомляють харківські пабліки, один із 29-річних бійців загинув на місці, іншого 26-річного воїна госпіталізували з тяжкими травмами.



За даними слідства, терористкою виявилася 19-річна харків’янка, яку росіяни для підготовки злочину завербували через Telegram-канали з пошуку швидких заробітків.

Після вербування дівчина отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення саморобного вибухового пристрою в «домашніх» умовах. Вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву.

Готовий вибуховий пристрій агентка привезла на місце стоянки скутера та заховала її у багажнику. За допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на локацію. Російські спецслужбісти активували бомбу дистанційно.

Після вчинення злочину дівчина намагалася «залягти на дно», але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці. Під час обшуку у неї вилучили невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на Росію.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до загибелі людини). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Понад 8 тисяч українців повідомили СБУ про спроби вербування російськими спецслужбами





Нагадаємо, російські спецслужби активно вербують українців, зокрема школярів. Про це свідчать дані СБУ — тільки через чат-бот «Спали ФСБшника» вже понад 8 тисяч українців повідомили СБУ про спроби вербування з боку російських спецслужб. Кожен п’ятий — неповнолітній.

СБУ затримала 16-річного агента ФСБ, який наводив ракети по Полтавщині

23 червня ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала неповнолітнього агента російських спецслужб, який коригував повітряні удари по Силах оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях. Його завербували через Телеграм, де він шукав підробіток.

«Спалив ФСБешника»: СБУ нагородила юнаків, які повідомили про спроби вербування з боку російських спецслужб

Нещодавно ми розповідали, як двоє юнаків віком 14 та 17 років, яких окупанти намагалися завербувати для вчинення диверсій, допомогли викрити та блокувати зусилля спецслужб РФ. На замовлення ФСБ неповнолітні мали підпалювати службові військові автівки в обмін на «легкі гроші». Однак, підлітки не піддалися на провокації й відразу повідомили про це українським правоохоронцям.

За останній час до Нацполіції звернулися вже майже 50 дітей, які повідомили, що до них через месенджери та соцмережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів військових автівок та будівель держорганів.

В СБУ зазначають, що починаючи з 2024 року затримали понад 600 осіб, які допомагали російським спецслужбам вчиняти диверсії та теракти в Україні. Замість обіцяних «швидких заробітків» від окупантів їхні поплічники отримали підозру і тюремне ув’язнення.

Неповнолітній юнак готував підрив адмінбудівлі ТЦК — він вже мав підозру за підпал військових авто

У травні контррозвідка СБУ запобігла теракту, який російські спецслужби планували вчинити у Києві. Було своєчасно затримано 17-річного агента ФСБ, який готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК.

У квітні СБУ викрила сімох неповнолітніх підпалювачів, які за завданням російських спецслужб підпалювали релейні шафи «Укрзалізниці». Наймолодшому з фігурантів виповнилося лише 12 років, найстаршому — 16. Усі школярі та студенти потрапили «на гачок» російських спецслужб під час пошуку «легких грошей» на Телеграм-каналах.

Раніше ми також писали, що СБУ затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

Палив автівки ЗСУ та готував убивства військових: російського агента відправили за ґрати на 15 років

Ми також писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла жінка з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Вона загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше стало відомо, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів, яка нічого не знала про вибухівку у сумці й сама стала жертвою терористів. Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових.

Двоє неповнолітніх дівчат з Кременчука причетні до підпалу авто для військових — поліція

У вересні 2024 року в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавців «втемну», щоб прибрати свідків злочину.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.