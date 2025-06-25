Понад 8 тисяч українців повідомили СБУ про спроби вербування російськими спецслужбами

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Завдяки дітям, які вчасно звернулись по допомогу до СБУ, не сталися 1 600 терактів та диверсій

Російські спецслужби, зокрема ФСБ, активно вербують українських школярів. Про це свідчать дані СБУ — тільки через чат-бот «Спали ФСБшника» вже понад 8 тисяч українців повідомили СБУ про спроби вербування з боку російських спецслужб. Кожен п’ятий — неповнолітній. А це означає, що 1 600 терактів та диверсій не сталися, бо діти вчасно звернулись по допомогу до СБУ. Але не всі знають, як розпізнати небезпеку, зазначають у Полтавській ОВА.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з СБУ та Міністерством освіти і науки України працює над тим, щоб змінити цю ситуацію. У межах проєкту «Довідка.інфо» розроблені освітні постери та відео, які допомагають дорослим — вчителям і батькам — розпізнати, як працює ворожа вербувальна схема, і пояснити це підліткам, а заодно — попередити загрозу.

— Наші матеріали вже отримали освітяни на форумі «Вчителі майбутнього». А деякі вчителі інтегрували розробки у навчальні програми. Уже з вересня плакати про те, як протидіяти вербуванню з боку ворожих спецслужб, з’являться в кожній українській школі, — йдеться у повідомленні проєкту.

Матеріали «Довідка.інфо» є у відкритому доступі.

— Поки ЗСУ тримають фронт, ми повинні давати відсіч ворогу в тилу. Іноді одна розмова може врятувати багато життів, — зазначають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Більше освітніх матеріалів — на сайті dovidka.info

СБУ затримала 16-річного агента ФСБ, який наводив ракети по Полтавщині

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала неповнолітнього агента російських спецслужб, який коригував повітряні удари по Силах оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях. Його завербували через Телеграм, де він шукав підробіток.

»Спалив ФСБешника»: СБУ нагородила юнаків, які повідомили про спроби вербування з боку російських спецслужб

Нещодавно ми розповідали, як двоє юнаків віком 14 та 17 років, яких окупанти намагалися завербувати для вчинення диверсій, допомогли викрити та блокувати зусилля спецслужб РФ. На замовлення ФСБ неповнолітні мали підпалювати службові автівки Сил оборони в обмін на «легкі гроші». Однак, підлітки не піддалися на провокації й відразу повідомили про це українським правоохоронцям.

За останній час до Нацполіції звернулися вже майже 50 дітей, які повідомили, що до них через месенджери та соціальні мережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів військових автівок та будівель держорганів.

А в СБУ зазначають, що починаючи з 2024 року Служба безпеки та поліція затримали понад 600 осіб, які допомагали РФ вчиняти диверсії і теракти в Україні. Замість обіцяних «швидких заробітків» від окупантів їхні поплічники отримали підозру і тюремне ув’язнення.

Неповнолітній юнак готував підрив адмінбудівлі ТЦК — він вже мав підозру за підпал військових авто

У травні контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту, який російські спецслужби планували вчинити у Києві. Завдяки діям СБУ було своєчасно затримано 17-річного агента ФСБ, який готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК.

У квітні СБУ викрила сімох неповнолітніх підпалювачів, які за завданням російських спецслужб підпалювали релейні шафи «Укрзалізниці». Наймолодшому з фігурантів виповнилося лише 12 років, найстаршому — 16. Усі школярі та студенти потрапили «на гачок» російських спецслужб під час пошуку «легких грошей» на Телеграм-каналах.

Раніше ми також писали, що СБУ затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

Палив автівки ЗСУ та готував убивства військових: російського агента відправили за ґрати на 15 років

Ми також писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла жінка з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Вона загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше стало відомо, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів, яка нічого не знала про вибухівку у сумці й сама стала жертвою терористів. Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових.

Двоє неповнолітніх дівчат з Кременчука причетні до підпалу авто для військових — поліція

У вересні 2024 року в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавців «втемну», щоб прибрати свідків злочину.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.