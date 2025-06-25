Лагідна українізація: "Шо" використовували навіть класики

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 110

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!





Так говорив навіть Іван Франко? Чи справді "шо" - мовна помилка?

Часто можна почути, що "шо" - це суржик, неправильне вживання або русизм. Але насправді це слово має українське коріння, закріплене в діалектах, художній літературі та живій мові.

Це слово - не русизм

По-перше, "шо" - не русизм. Цей варіант питального займенника "що" притаманний південно-західним і північним українським діалектам. Його вживають жителі Волині, Поділля, Закарпаття, Буковини, частини Полісся. Історично він функціонує в говорах цих регіонів століттями.

"Шо" використовували навіть класики

По-друге, класики української літератури теж використовували "шо" у своїх творах. Це не стилізація під недолугість - а відображення реального мовлення. Наприклад, Іван Франко писав: "Та шо ти мені розказуєш?". Подібні приклади є у Панаса Мирного, Лесі Українки, Ольги Кобилянської.

І нарешті, мовознавці класифікують "шо" як розмовну, не літературну форму. Вона не є нормативною в офіційно-діловому стилі - однак цілком природна в неформальному спілкуванні.

Це діалектизм, а не суржик. І засуджувати його - означає ігнорувати багатство й розмаїття української мови.

Не "пробка" і не "корок": як насправді називається скупчення авто на дорозі

У щоденному вжитку українці часто використовують словосполучення на кшталт "дорожня пробка" або "корок на дорозі". Проте фахівці зі словникової справи наголошують - у нормативному мовленні такі вислови не є коректними.

Слово "корок" у сучасній українській мові має три основні значення: кора коркового дуба, затичка для пляшки й частина підбору або каблука. Також "пробкою" можуть називати затички різного призначення. Проте ніде не йдеться про затори на дорогах.

Натомість саме скупчення транспорту, що ускладнює або блокує рух, згідно з мовною нормою, називається "затором".

Це пряме й усталене значення, яке слід уживати в офіційній комунікації - зокрема у ЗМІ, на радіо, в документах та інформаційних повідомленнях.

Форми "дорожній затор" або "затор на дорозі" вважаються правильними.

А от уживання слів "пробка" чи "корок" у цьому контексті можливе лише в усному чи художньому мовленні, як переносне значення.

Отже, з погляду нормативної української мови, правильно казати саме "затор".