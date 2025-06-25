У Кременчуці перерозподілять витрати на ремонт доріг: що зміниться

На найближчій сесії Кременчуцької міської ради депутати розглянуть зміни до Програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі на 2025–2027 роки. Йдеться про перерозподіл видатків без збільшення загального фінансування. Про це стало відомо з проєкту рішення, який оприлюднили на сайті міськради 24 червня.
Як вказано у пояснювальній записці до проєкту рішення, у 2025 році планується зменшити обсяги деяких видів робіт, зокрема:
Що планують збільшити:
Такі зміни, як зазначено в документі, зумовлені необхідністю підвищення безпеки руху, зменшення аварійності, а також створення комфортних умов для всіх учасників дорожнього руху, включно з маломобільними мешканцями.
Нагадаємо, у Кременчуцькому районі тривають ремонти доріг державного значення. Роботи проводять за кошти обласної військової адміністрації та територіальних громад.
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