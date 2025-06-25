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У Кременчуці перерозподілять витрати на ремонт доріг: що зміниться

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 73

Йдеться про перерозподіл видатків без збільшення загального фінансування

На найближчій сесії Кременчуцької міської ради депутати розглянуть зміни до Програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі на 2025–2027 роки. Йдеться про перерозподіл видатків без збільшення загального фінансування. Про це стало відомо з проєкту рішення, який оприлюднили на сайті міськради 24 червня.

Як вказано у пояснювальній записці до проєкту рішення, у 2025 році планується зменшити обсяги деяких видів робіт, зокрема:

  • зняття асфальту фрезою Wirtgen-100 °F — з 40 тис. до 20 тис. м²,
  • улаштування покриття асфальтоукладальником — з 71 тис. до 37,5 тис. м²,
  • поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів — на понад 6 млн грн,
  • ямковий ремонт — зменшено удвічі (з 2 тис. до 1 тис. м²),
  • ремонт мережі зливової каналізації — зменшено на 40% (із 100 до 60 м/п).

Що планують збільшити:

  • кількість нових дорожніх знаків — із 86 до 350 штук,
  • фарбування стійок — з 1,25 тис. до 2,25 тис. одиниць,
  • укладання тротуарної плитки — з 2 до 2,7 тис. м²,
  • та новий пункт — асфальтування з товщиною покриття 8 см на 30 тис. м².

Такі зміни, як зазначено в документі, зумовлені необхідністю підвищення безпеки руху, зменшення аварійності, а також створення комфортних умов для всіх учасників дорожнього руху, включно з маломобільними мешканцями.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі тривають ремонти доріг державного значення. Роботи проводять за кошти обласної військової адміністрації та територіальних громад. 

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Автор: Телеграф
Теги: ШРБУ ремонт доріг
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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