У Кременчуці перерозподілять витрати на ремонт доріг: що зміниться

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Йдеться про перерозподіл видатків без збільшення загального фінансування

На найближчій сесії Кременчуцької міської ради депутати розглянуть зміни до Програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі на 2025–2027 роки. Йдеться про перерозподіл видатків без збільшення загального фінансування. Про це стало відомо з проєкту рішення, який оприлюднили на сайті міськради 24 червня.

Як вказано у пояснювальній записці до проєкту рішення, у 2025 році планується зменшити обсяги деяких видів робіт, зокрема:

зняття асфальту фрезою Wirtgen-100 °F — з 40 тис. до 20 тис. м²,

улаштування покриття асфальтоукладальником — з 71 тис. до 37,5 тис. м²,

поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів — на понад 6 млн грн,

ямковий ремонт — зменшено удвічі (з 2 тис. до 1 тис. м²),

ремонт мережі зливової каналізації — зменшено на 40% (із 100 до 60 м/п).

Що планують збільшити:

кількість нових дорожніх знаків — із 86 до 350 штук,

фарбування стійок — з 1,25 тис. до 2,25 тис. одиниць,

укладання тротуарної плитки — з 2 до 2,7 тис. м²,

та новий пункт — асфальтування з товщиною покриття 8 см на 30 тис. м².

Такі зміни, як зазначено в документі, зумовлені необхідністю підвищення безпеки руху, зменшення аварійності, а також створення комфортних умов для всіх учасників дорожнього руху, включно з маломобільними мешканцями.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі тривають ремонти доріг державного значення. Роботи проводять за кошти обласної військової адміністрації та територіальних громад.