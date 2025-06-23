У Кременчуцькому районі ремонтують дороги державного значення: де саме

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Ремонти проводять за кошти обласної військової адміністрації та територіальних громад

У Кременчуцькому районі тривають ремонти доріг державного значення. Ремонти проводять за кошти обласної військової адміністрації та територіальних громад. Про це повідомив керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін. Зокрема, оновлено: Р-10 Черкаси — Чигирин — Кременчук — 321 м² ремонту на ділянці 6,2 км

М-22 Полтава — Олександрія (правий берег Дніпра) — завершено 402 м² ремонту

Н-08 Бориспіль — Кременчук — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь — виконано 3988 м² ямкового ремонту та 15 242 м² ремонту великими картами

Т-16 Хорол — Семенівка — Кременчук (через с. Бочки) — завершено 9569 м² ямкового ремонту з укладанням відфрезованого матеріалу в напрямку Глобиного

Т-17-03 Недогарки — Світловодськ — провели аварійне відновлення для забезпечення проїзду Нагадаємо, на відновлення доріг у Полтавській області із резервного фонду держбюджету планують виділити 145 мільйонів 900 тисяч гривень.



Автор: Телеграф

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