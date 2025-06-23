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Кременчук, Полтавщина, Дороги & Дурні

У Кременчуцькому районі ремонтують дороги державного значення: де саме

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 324

Ремонти проводять за кошти обласної військової адміністрації та територіальних громад

У Кременчуцькому районі тривають ремонти доріг державного значення. Ремонти проводять за кошти обласної військової адміністрації та територіальних громад. Про це повідомив керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін.

Зокрема, оновлено:

  • Р-10 Черкаси — Чигирин — Кременчук — 321 м² ремонту на ділянці 6,2 км
  • М-22 Полтава — Олександрія (правий берег Дніпра) — завершено 402 м² ремонту
  • Н-08 Бориспіль — Кременчук — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь — виконано 3988 м² ямкового ремонту та 15 242 м² ремонту великими картами
  • Т-16 Хорол — Семенівка — Кременчук (через с. Бочки) — завершено 9569 м² ямкового ремонту з укладанням відфрезованого матеріалу в напрямку Глобиного
  • Т-17-03 Недогарки — Світловодськ — провели аварійне відновлення для забезпечення проїзду

Нагадаємо, на відновлення доріг у Полтавській області із резервного фонду держбюджету планують виділити 145 мільйонів 900 тисяч гривень.


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Автор: Телеграф
Теги: дороги
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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