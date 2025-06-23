У Кременчуцькому районі ремонтують дороги державного значення: де саме

У Кременчуцькому районі тривають ремонти доріг державного значення. Ремонти проводять за кошти обласної військової адміністрації та територіальних громад. Про це повідомив керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін.
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Нагадаємо, на відновлення доріг у Полтавській області із резервного фонду держбюджету планують виділити 145 мільйонів 900 тисяч гривень.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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