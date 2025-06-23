На Полтавщині внаслідок нещасного випадку загинув поліціянт

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 614

Медики намагалися реанімувати чоловіка, проте зберегти йому життя не вдалося

Учора, 22 червня, близько 14.00 у Миргородському районі на Полтавщині внаслідок нещасного випадку загинув поліціянт. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, 22-річний правоохоронець займався побутовим ремонтом, в результаті якого отримав ураження струмом. Медики намагалися реанімувати чоловіка, проте він помер на місці.

Загиблий сумлінно працював оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції в відділені № 3 (селище Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції. Колектив поліції Полтавщини висловлює щирі співчуття рідним і близьким правоохоронця з приводу важкої втрати, — зазначають у пресслужбі поліції області.

Нині правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.