На Полтавщині рибалку вбило струмом

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 170

На Полтавщині під час риболовлі від ураження струмом загинув чоловік. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, загиблому було 20 років. Попередньо чоловік вудилищем доторкнувся до лінії електропередач: його вдарило струмом і після цього він упав у воду.

Очевидці намагалися врятувати юнака і дістали його його з води, проте той помер. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві підлітка уразило струмом на залізниці.