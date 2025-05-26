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У Кременчуці та на Полтавщині до кінця дня очікується погіршення погоди: можливі обриви електродротів

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 0

 

У разі виникнення подібних ситуацій необхідно викликати фахівців

У Кременчуці та на Полтавщині до кінця доби прогнозують погіршення погодніх умов: очікуються сильні пориви вітру. Це може призвести до обривів електродротів, які перебувають під напругою, інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Енергетики нагадують: при контакті з провисаючими проводами і навіть під час наближення до тих дротів, що лежать на землі, людина може отримати ураження електричним струмом. Від таких дротів потрібно триматися на відстані щонайменше 8 м, а також повідомити на гарячу лінію компанї за телефонами: (0532) 510-910, 097-20-20-207, 050-305-99-10, 093-17-02-533, 0800-205-035.

Крім того, до прибуття фахівців варто огоробити місце з обірваними дротами і не допускати туди перехожих та тварин.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловіка під час риболовлі вбило струмом.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: погода пориви вітру обрив дроту Полтаваобленерго
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