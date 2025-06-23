У Кременчуці на пляжах Дніпра та Сухого Кагамлика купатися не можна — МОЗ

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У Кременчуці на пляжах Дніпра та Сухого Кагамлика купатися не можна. Такі рекомендації надають у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Фахівці перевіряли стан води за мікробіологічними та хімічними показниками. Із 166 відібраних проб 25 не відповідають санітарним нормам за мікробіологічними показниками — у них виявили перевищення рівня лактопозитивної кишкової палички (в організмі ця бактерія може викликати кишкові інфекції).

Для перевірки хімічних показників у водоймах відібрали дещо менше проб — 130. З них відповідають нормам 46 зразків.

Зауважимо, що дослідження спеціалісти проводили на офіційно зареєстрованих пляжах області.

Де на Полтавщині купатися безпечно

Разом з тим у Міністерстві охорони здоров'я надають перелік офіційних пляжів області, де купатися дозволено та безпечно для здоров'я.

На Полтавщині це пляжі міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на річці Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі, у місті Гадяч на річці Псел та у місті Миргород на річці Хорол.

Нагадаємо, станом на 6 червня, за даними Центру громадського здоров'я, вона на пляжах Кременчука ще була придатною для купання.