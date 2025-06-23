На Полтавщині очікуються грози та град — синоптики

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 175

В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий

Сьогодні, 23 червня, у кременчуці та на Полтавщині упродовж дя очікується погіршення погодних умов — синоптики прогнозують грози, місцями шквали та град. Такі дані надають у Полтавському обласному гідрометцентрі.

У зв’язку із цим в області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Під час сильних поривів вітру громадян закликають бути обережними: не перебувати під деревами, триматися подалі від рекламних конструкцій та ліній електропередач.