Людмила Лузан з Горішніх Плавнів перемогла на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное

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Для спортсменки це четверта медаль на цьому Євро

Спортсменка з Горішніх Плавнів Людмила Лузан виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное. Веслувальниця фінішувала першою у каное-одиночці на дистанції 500 м з результатом 2.06,807. Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту 22 червня.

Також у каное-двійці з Іриною Федорів на тій самій дистанції Людмила Лузан фінішувала другою з часом 1:56,456 Спортсменка отримала 4 медалі на цих змаганнях, що проходили у чеському місті Рачіце.

Зазначимо, що 21 червня Людмила Лузан на цих змаганнях здобула дві срібні медалі.