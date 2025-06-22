Дитяча музична школа села Козельщина святкує 55-річний ювілей

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 188

На концерті, присвяченому ювілею школи, було багато приємних сюрпризів

Дитяча музична школа розташовується у центрі нашого селища Козельщини. Пройти і не помітити її просто неможливо. Причаровує, приваблює, притягає

Не раз помічав, проходячи мимо: люди і старшого віку, і молодшого призупиняються і намагаються прислухатися й почути звуки музичних інструментів. Це учні шліфують свою майстерність під керівництвом учителів. Перехожі застигають в такому стані хоч на кілька хвилин.

Певно, звуки музики утішають, гармонізують їх. А раптом залунає сирена тривоги, то вже поспішають чи додому, а чи в укриття. Подалі від лиха.

Що не кажіть, гарний ювілей відзначає дитячий музичний заклад —55 літ. З часу заснування дві тверді п’ятірки подарувало життя. Історія продовжується.

Цікава історія школи

Напередодні свята я зустрівся з директором Козельщинської дитячої музичної школи Оксаною Безуглою ій запитав де той початок, звідки музична школа розпочала свій відлік?

— Відлік починається 12 травня 1970 року. Якраз саме тоді було видано, розпорядження райвиконкому Козельщинської районної ради про заснування в нашому селищі дитячої музичної школи.

У тому ж році 60 учнів переступили поріг школи. Чимало з них зарахували відразу до 2-го і 3-го класів, як таких, що мали певну музичну підготовку.

На той час навчання організовували п’ятеро викладачів, а першим директором школи була призначена випускниця Полтавського музичного училища імені Миколи Лисенка Раїса Макарчук.

Спочатку навчали учнів гри на фортепіано, баяні, а згодом — з приходом нових фахівців — також на акордеоні.

Серед перших викладачів школи були Борис Кармаренко, Іван Чопенко, Іван Попенко, Євгеній Опришко, Тамара Кавурко, Віра Стендик, Валентина Авербах.

А вже через вісім років після відкриття школи, в далекому 1978-му, у якості викладача прийшла випускниця Полтавського обласного музичного училища Тетяна Крамаренко, яка і до цих пір навчає дітей прекрасному.

Зараз у школі переважна кількість викладачів — це випускники Козельщинської музичної школи.

Серед них є династія Чопенків. Починаючи з Івана Івановича, цю стежину продовжує його син Олександр Іванович та онук Олег Нестерович. Обидва працюють у нашій школі викладачами, виховують майбутніх музикантів.

У 2002 році свій відлік розпочав клас гітари. Викладачем стає Олександр Іванович Чопенко. У 2007 році був створений ансамбль гітаристів. Першими випускниками класу гітари стали Єлизавета Новікова, Інна Полісіка, Олександр Пожитько, Дарина Чопенко та інші.

А п’ять років тому з’явився клас ударних інструментів. Керівниками у цьому класі працюють Владислава Покришка та Рінат Суяргулов. Не так давно було придбано клавішний інструмент.

Трохи цікавих моментів з ювілейного концерту

Ось на сцені Олег Нестерович разом зі своїм учним Іваном Мінічем виконав композицію з глибоким звістом — «Світло і тіні».

Потім запанувала гітарна магія… Вже згадуваний ансамбль гітаристів виконав композицію «Пісня про пісню».

А наступний концертний номер приємно вразив багатьох глядачів. Ті, багатьох з яких ми просто знали як звичайних жителів Козельщини, узяли до рук музичні інструменти.

Це колишні випускники школи. Хтось закінчив ДМШ понад 30 років тому, хтось — зовсім недавно. Вони прийшли привітати рідний заклад: Назар Єзіненко (акордеон), Віталій Дикопавленко (баян), Володимир Лобань (баян), Аліна Доценко (акордеон), Альона Кравченко (фортепіано), Андрій Яременко (труба), Юрій Солодрай (ритм-гітара), Владислав Дуганець (бас-гітара), Дарина Сідаш (скрипка), Григорій Суботін (барабани).

У їхньому виконанні прозвучала знайома серцю кожного українця «Тече вода каламутна».

Справжньою родзинкою став спів теж випускника Івана Луценка. Наш талановитий земляк, який працює зараз солістом Полтавської обласної філармонії, приїхав привітати музичну школу з 55-річчям.

Він виконав чарівну мелодію «Звучала скрипка» з репертуару Іво Бобула.

Потім на сцені був естрадний колектив, і з задоволенням глядачі прослухали джазові ритми.

Як звучить ксилофон, показала Анна Лашко та початківець Софія Безугла.

«Мир усім нам» — таку пісню виконав учнівський хор, а ним керувала Тетяна Федорівна Крамаренко.

Жіночий ансамбль викладачів ДМШ «Оксамити» пригорнув до себе ліричною мелодією.

А далі — соромно зізнатися — уперше почув звучання віолончелі у виконанні викладача Ріната Суяргулова.

Це було тріо. Крім нього, грали викладачі Антоніна Каїр (фагот) та Аліна Шумська (фортепіано). Вони виконали класичну мелодію «Мій шлях».

Звичайно, було надано слово гостям. Лариса Володимирівна Литвиненко, Тетяна Павлівна Чорнобай, Наталія Євгенівна Вовк у свій час працювали в Козельщинській музичній школі. Ювілейні привітання прозвучали і від фундаторів музичної школи Олександра Федоровича Тригубенка та Євгенія Івановича Опришка.

Спогади, квіти, сльози… Історія пам’ятає усе і всіх. Чудове привітання прозвучало від наших сусідів з мистецької школи Біликів Кобеляцької громади.

Дві години пролетіли як одна мить.

Селищний голова Олександр Андрійович Троцький поздоровив з ювілеєм педагогів, учнів, усіх присутніх.

… Додому повертався під яскравим враженням. Концерт видався потужним, барвистим, неперевершеним.

Для себе зробив висновок: потенційні можливості педагогічного колективу Козельщинської дитячої музичної школи неймовірно високі.