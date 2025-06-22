Катування ув'язнених: суд залишив під вартою працівника Божковської виправної колонії на Полтавщині

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 275

18 червня Полтавський районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для обвинуваченого у катуваннях колишнього чергового помічника начальника установи відділу нагляду і безпеки Божковської виправної колонії № 16. Його залишили під вартою ще на 60 днів — до 16 серпня 2025 року. Про це стало відомо з ухвали суду.

Експрацівника звинувачують у жорстокому поводженні із засудженими, вчиненому групою осіб. За версією слідства, він міг тиснути на потерпілих і свідків, використовуючи зв’язки в правоохоронних органах і серед персоналу колонії.

Сторона захисту просила змінити запобіжний захід на більш м’який, зокрема на особисту поруку, але суд визнав ці доводи непереконливими. Водночас суд дозволив альтернативу — заставу в розмірі 90 840 гривень (30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб). У разі її внесення обвинувачений повинен буде дотримуватися низки обов’язків.

Обвинувачений перебуває під вартою з травня 2024 року.

Що передувало

Навесні торік працівники Державного бюро розслідувань викрили численні факти катування ув’язнених в установах відбування покарань у низці регіонів України, зокрема на Полтавщині. Правоохоронці вже повідомили про підозру чотирьом службовим особам ДУ «Божковська виправна колонія (№ 16)».

У ДБР заявляють, що новоприбулим погрожували поселенням серед «відторгнутих загалом» в’язнів та били до тих пір, поки «не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки». Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про факти смерті від побоїв.

У слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких травм одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправної колонії на Полтавщині. Ці відео оприлюднила і громадська організація «Захист в’язнів України».

Крім того, правоохоронці встановили, що у Божковській колонії № 16 організована група, окрім катувань, вбивала ув’язнених.

Також проводились слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Правоохоронці перевіряли інформацію про те, що керівник управління отримав у приватну власність майно, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі.