СБУ затримала 16-річного агента ФСБ, який наводив ракети по Полтавщині

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 117 Коментарів: 1

Підліток працював на Росію в обмін на «легкі гроші», — його взяли «на гарячому» біля військового об’єкта

Служба безпеки України затримала неповнолітнього агента російських спецслужб, який коригував повітряні удари по Силах оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях. Про це 24 червня повідомила пресслужба СБУ.

Фігурант — 16-річний мешканець Дніпра, завербований ФСБ через Телеграм, де він шукав підробіток. Йому пообіцяли гроші за збори даних про розташування українських військових об’єктів.

Юнак об’їжджав регіони на рейсових автобусах, фотографував можливі «цілі» та надсилав їх координати кураторам у месенджері. За цими даними росіяни планували ракетно-дронові атаки.

Контррозвідка СБУ затримала його на гарячому — під час зйомки військового об’єкта в Дніпрі. У нього вилучили телефон із доказами співпраці з росіянами.

Слідчі СБУ повідомили про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Підозрюваного взяли під варту. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у травні СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала авіаудари по Полтавщині та інших регіонах.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами.