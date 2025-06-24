На Полтавщині автівка з’їхала в кювет – водій травмований

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 червня близько 16.30 на автодорозі Кременчук-Рокита-Мостовівщина в межах села Попове Миргородського району. Поліція з’ясовує обставини події.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль Mazda, під керуванням 21-річного мешканця Лохвиці, виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет. Унаслідок ДТП травмувався водій автомобіля. Його госпіталізовано.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості).

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.