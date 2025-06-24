У Міноборони розповіли, чи відстежує «Резерв+» геолокацію користувачів

Міноборони закликає громадян перевіряти інформацію та довіряти лише офіційним джерелам, не піддаючись інформаційним провокаціям
У мережі поширюється дезінформація про нібито незаконний збір геолокаційних та цифрових даних користувачів через застосунок «Резерв+». Міністерство оборони України офіційно спростовує ці заяви та закликає громадян не піддаватися інформаційним провокаціям, перевіряти інформацію та довіряти лише офіційним джерелам. Про це повідомила пресслужба відомства.
В Міноборони наголошують, що мета таких фейків — підірвати довіру до цифрових сервісів держави, створити сумніви щодо роботи застосунків та завадити мобілізаційним процесам.
Раніше декілька пабліків Telegram, що раніше були помічені в розповсюдженні російської ІПСО, поширили інформацію, що «Резерв+» нібито активно відстежує геолокацію користувача, має доступ до Wi-Fi, GPS та інших даних.
Міноборони чітко заявило, що застосунок «Резерв+»:
Нагадаємо, застосунок «Резерв+» був створений рік тому як інструмент для ефективної цифрової взаємодії між державою і громадянами, які підпадають під мобілізаційні заходи. Він дозволяє:
Нагадаємо, у травні ми писали, що у додатку «Резерв+» планується запустити нову функцію, яка дозволить дистанційно накладати штрафи на військовозобов’язаних.
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