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У Міноборони розповіли, чи відстежує «Резерв+» геолокацію користувачів

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 193

 

Міноборони закликає громадян перевіряти інформацію та довіряти лише офіційним джерелам, не піддаючись інформаційним провокаціям

У мережі поширюється дезінформація про нібито незаконний збір геолокаційних та цифрових даних користувачів через застосунок «Резерв+». Міністерство оборони України офіційно спростовує ці заяви та закликає громадян не піддаватися інформаційним провокаціям, перевіряти інформацію та довіряти лише офіційним джерелам. Про це повідомила пресслужба відомства.

В Міноборони наголошують, що мета таких фейків — підірвати довіру до цифрових сервісів держави, створити сумніви щодо роботи застосунків та завадити мобілізаційним процесам.

Раніше декілька пабліків Telegram, що раніше були помічені в розповсюдженні російської ІПСО, поширили інформацію, що «Резерв+» нібито активно відстежує геолокацію користувача, має доступ до Wi-Fi, GPS та інших даних.

Міноборони чітко заявило, що застосунок «Резерв+»:

  • не відстежує геолокацію користувачів і не має доступу до GPS;
  • має доступ лише до камери (для сканування QR-кодів) та сповіщень;
  • працює тільки з інформацією, яку сам користувач подає через BankID, та з даними з реєстру «Оберіг»;
  • пройшов усі перевірки згідно з чинними стандартами інформаційної безпеки України.
— Скріншоти, що поширюються у соцмережах, не доводять жодного стосунку до «Резерв+». Фрагменти коду, які демонструють у публікаціях, є типовими та не мають зв’язку з цим застосунком. Також зазначено, що «Резерв+» не використовує сторонні модулі, зокрема компанії InMobi, про які йдеться у деяких дописах, — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, застосунок «Резерв+» був створений рік тому як інструмент для ефективної цифрової взаємодії між державою і громадянами, які підпадають під мобілізаційні заходи. Він дозволяє:

  • отримати персоналізовані повідомлення;
  • взаємодіяти з ТЦК та СП через смартфон;
  • подавати інформацію через BankID без фізичної присутності.

Нагадаємо, у травні ми писали, що у додатку «Резерв+» планується запустити нову функцію, яка дозволить дистанційно накладати штрафи на військовозобов’язаних.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Резерв+ ІПСО геолокація
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