За минулу добу патрульні виявили в Кременчуці чотирьох п’яних водіїв

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 126

На порушників склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування

За минулу добу патрульні виявили в Кременчуці чотирьох водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

На порушників склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування.

Правоохоронці нагадують, що сідаючи за кермо у стані сп’яніння, ви:

неадекватно оцінюєте дорожню обстановку;

значно підвищуєте ризик потрапити в ДТП;

стаєте загрозою для себе та інших учасників руху.

— Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та відповідально ставитися до керування. Ваше життя та безпека інших людей — понад усе! – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок ми писали, що минулого тижня в Кременчуці патрульна поліція виявила 23 п’яних водіїв та затримала 25 правопорушників.

19 червня ми писали, що у Кременчуці патрульні виявили двох п’яних водіїв — про одного з них поліцію повідомили небайдужі громадяни. Крім того, обидва водії не мали прав на керування автотранспортом.

18 червня ми повідомляли, що за минулу добу патрульні поліціянти у Кременчуці виявили 4-х п’яних водіїв.

Нещодавно ми писали, що згідно зі статистичними даними, за 5 місяців поточного року в Полтавській області сталися 344 ДТП, в яких 53 особи загинули, а 447 були травмовані. Значний сплеск аварійності на території області спостерігався у травні. Лише за травень в регіоні сталося 82 ДТП, в яких 18 людей загинули, а 97 громадян отримали травми. Одними з головних причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп’яніння та керування автомототранспортом особами, які не мають відповідних категорій.