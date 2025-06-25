«Пандус не для ветеранів»: щоб потрапити в магазин, ветеран війни викликав поліцію (доповнено)

Історія з байдужістю до ветеранів війни в нашому місті продовжується. Важкопоранений ветеран війни Сергій Дем’янчук, який просив допомоги під АТБ й став відомий кременчужанам після публікації нашого видання, сьогодні, 25 червня, не зміг потрапити всередину одного з магазинів у центрі міста.
Тоді чоловік попросив жінку, щоб звернулася в аптеку, якій належить конструкція, але там сказали, що вона не для людей з інвалідністю, а для потреб фармацевтичного закладу.
Сергій розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що лише після виклику поліції, робітники аптеки опустили конструкцію, й він зміг потрапити всередину торгівельного центру.
Також чоловік підкреслив, що буде щодня боротися з байдужістю й привертати увагу до проблем, з якими щодня стикаються ветерани війни.
В патрульній поліції Кременчука підтвердили виклик.
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