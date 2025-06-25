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«Пандус не для ветеранів»: щоб потрапити в магазин, ветеран війни викликав поліцію (доповнено)

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 707

Робітники аптеки відмовлялися опускати конструкцію, поки не приїхала поліція

Історія з байдужістю до ветеранів війни в нашому місті продовжується. Важкопоранений ветеран війни Сергій Дем’янчук, який просив допомоги під АТБ й став відомий кременчужанам після публікації нашого видання, сьогодні, 25 червня, не зміг потрапити всередину одного з магазинів у центрі міста.

— Я хотів купити в секон-хенді, який розташований в районі центрального ринку, поруч із «Маркетоптом», аптеками та іншими магазинчиками, набір білизни, але не зміг потрапити всередину приміщення через те, що пандус був складений. На табличці написано «При необхідності викликати фармацевта», але я почекав пів години, ніхто так і не вийшов, — розповів ветеран, який пересувається на кріслі колісному.

Тоді чоловік попросив жінку, щоб звернулася в аптеку, якій належить конструкція, але там сказали, що вона не для людей з інвалідністю, а для потреб фармацевтичного закладу.

Сергій розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що лише після виклику поліції, робітники аптеки опустили конструкцію, й він зміг потрапити всередину торгівельного центру.

Також чоловік підкреслив, що буде щодня боротися з байдужістю й привертати увагу до проблем, з якими щодня стикаються ветерани війни.


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Доповнено:

В патрульній поліції Кременчука підтвердили виклик.

— О 9.48 по вул. Старшого лейтенанта Кагала сталася конфліктна ситуація за участю ветерана війни Сергія Дем’янчука. Він викликав поліцію, яка прибула на місце о 9.53. Конфлікт владнали. Ветеран подякував патрульним поліціянтам, потиснув їм руки, — розповіла Олена Власенко, старший інспектор пресслужби патрульної поліції Кременчука.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: інклюзивність пандус аптека ветерани
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