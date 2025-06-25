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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві автівка зіткнулася з мотоциклом — травми отримали двоє людей

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 157

  

Поліція встановлює обставини ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась учора, 24 червня, близько 13.00 на вулиці Шолом Алейхема у Полтаві. Розпочато досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, сталося зіткнення між мотоциклом KOVI, яким керував 19-річний водій, та автомобілем PEUGEOT, під керуванням 53-х річної водійки. Унаслідок ДТП травми отримали водій мотоцикла та його 17-річна пасажирка. Медики доставили потерпілих з місця події до лікарні.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

 

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що за минулу добу патрульні виявили в Кременчуці чотирьох п’яних водіїв.

Сьогодні ми також писали, що на Полтавщині велосипедистка потрапила під колеса легковика.

4 червня в районі села Маламівка Кременчуцького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковий автомобіль та мотоцикл. Унаслідок ДТП водій мотоцикла та водій легковика отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці події.

Раніше ми писали, що в Нових Санжарах сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикла.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ДТП поліція Полтавщини мотоцикл зіткнулися травмовані
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