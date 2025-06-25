На Полтавщині велосипедистка потрапила під колеса легковика — поліція

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Учора, 24 червня, близько 11.45 у селищі Оржиця на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, автомобіль Daewoo Lanos, за кермом якого був 45-річний водій, збив 64-річну жінку на велосипеді. Унаслідок аварії велосипедистка травмувалася, її госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Миргороді на дорозі п'яний водій збив велосипедиста.