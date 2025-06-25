На Полтавщині легковик злетів у кювет: травмувалася водійка

Учора, 24 червня, близько 18.00 поблизу одного з сіл Драбинівської громади на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, 44-річна водійка на автомобілі Citroen не впоралася з керуванням та злетіла з дороги у кювет.
Внаслідок аварії жінка травмувалася, її ушпиталили. Нині правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.
Нагадаємо, днями на Полтавщині автівка злетіла в кювет: постраждав водій.
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