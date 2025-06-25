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У Кременчуці КП «Комфортний дім» хочуть виділити додаткові кошти: скільки та куди спрямують

Сьогодні, 13:52 Переглядів: 88

 

Комунальне підприємство просить у міста додаткових 100 тисяч гривень

У Кременчуці планують додатково виділити 100 тисяч гривень на фінансування комунального підприємства «Комфортний дім». Про це йдеться у проєкті рішення Кременчуцької міськради.

Відомо, що частину грошей — 25 тисяч гривень — планують витратити на виготовлення та встановлення кабінок для переодягання у зонах відпочинку села Потоки на вулицях Центральній та Луговій.

Ще 15 тисяч гривень планують витратити на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт.

Також КП «Комфортний дім» хоче придбати два кущорізи (мотокоси) на загальну суму 60 тисяч гривень.

Виділення цих коштів мають погодити депутати на найближчому засіданні сесії Кременчуцької міськради.

Нагадаємо, у Кременчуці виділятимуть майже 2 млн гривень на пальне для службових машин виконкому.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Комфортний дім гроші фінансування
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