У Миргороді п’яний водій збив велосипедиста: відкрили кримінальне провадження

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4 червня близько 16.00 у Миргороді сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомили в поліції Полтавщини, легковик Renault Megan наїхав на велосипедиста.

За попередніми даними, за кермом Renault був 35-річний чоловік. Під час оформлення ДТП поліція з’ясувала, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Внаслідок аварії травмувався 48-річний велосипедист. Його госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 КК України — порушення ПДР у стані сп’яніння. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі та заборону керувати авто до п’яти років.

Причини аварії встановлює слідство.