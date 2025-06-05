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Апеляційний суд відкрив провадження у справі проти Кременчуцької міської ради

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 567

 Суд розгляне апеляцію щодо закриття «Лікарні Придніпровська» у Кременчуці за скаргою профспілки медзакладу

Другий апеляційний адміністративний суд відкрив провадження у справі за апеляційною скаргою профспілки «Лікарні Придніпровська» на рішення Полтавського окружного адміністративного суду. Раніше позов про скасування рішення Кременчуцької міськради щодо закриття лікарні подав кременчужанин Дмитро Вертаєв, але суд першої інстанції 29 квітня йому відмовив.

Апеляційну скаргу профспілка подала в установлені строки. 2 червня судді Ігор Ральченко, Владислав Катунов і Зоя Подобайло постановили, що підстав для відмови у відкритті апеляційного провадження немає.

Суд витребував матеріали справи з Полтави, сторони мають 10 днів на подання відзивів.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Реорганізація лікарні «Придніпровська»: що відомо 

Мова про реорганізацію лікарні «Придніпровської» зайшла у середині травня 2024 року: на сайті Кременчуцької міськради з’явився проєкт рішення про її приєднання до лікарні імені Богаєвського. Тоді ж міський голова Віталій Малецький заявив, що відповідна реорганізація лікарень відбувається по всій Україні. Так медична сфера у Кременчуці працювала б іще ефективніше. 

Реорганізація лікарні планувалася у рамках всеукраїнської медичної реформи — утворення кластерних та надкластерних лікарень. Це означає, що на фінансування таких медзакладів ішло б більше коштів із державного бюджету замість бюджету міського.

І вже 30 травня у Кременчуці профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука вийшла на першу акцію проти об’єднання лікарні «Придніпровська» з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.

У червні кременчуцькі активісти створили петицію проти реорганізації лікарні. А вже 12 червня акція проти об’єднання лікарень пройшла під стінами міської ради. Містяни підготували звернення до Президента України Володимира Зеленського, голови ВРУ Руслана Стефанчука, прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністра оборони Рустема Умєрова, Міністра охорони здоров‘я Віктора Ляшка, а також до Полтавського обласного керівництва, аби не допустити об’єднання лікарень.

Наприкінці липня обурені кременчужани перекрили пішохідний перехід на вулиці Старшого лейтенанта Кагала біля залізничного вокзалу. Вони вимагали скасувати рішення міської ради щодо об‘єднання медичного закладу з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.

Збори мітингувальників проходили ще кілька разів у серпні та вересні.

А вже у грудні стало відомо, що Полтавський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі за позовом кременчужанина проти Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету. Позивач оскаржує рішення про припинення діяльності комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» та вимагає відшкодування судових витрат. Однак 29 квітня Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову.

У січні 2025 року Малецький заявив, що реорганізація має завершитися цьогоріч.

Тепер суд розгляне апеляцію щодо закриття «Лікарні Придніпровська» за скаргою профспілки медзакладу. Тож наразі «боротьба» містян проти реорганізації лікарні «Придніпровська» триває.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: реорганізація лікарня Придніпровська судова справа апеляція
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