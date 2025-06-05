Апеляційний суд відкрив провадження у справі проти Кременчуцької міської ради

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 567

Суд розгляне апеляцію щодо закриття «Лікарні Придніпровська» у Кременчуці за скаргою профспілки медзакладу

Другий апеляційний адміністративний суд відкрив провадження у справі за апеляційною скаргою профспілки «Лікарні Придніпровська» на рішення Полтавського окружного адміністративного суду. Раніше позов про скасування рішення Кременчуцької міськради щодо закриття лікарні подав кременчужанин Дмитро Вертаєв, але суд першої інстанції 29 квітня йому відмовив.

Апеляційну скаргу профспілка подала в установлені строки. 2 червня судді Ігор Ральченко, Владислав Катунов і Зоя Подобайло постановили, що підстав для відмови у відкритті апеляційного провадження немає.

Суд витребував матеріали справи з Полтави, сторони мають 10 днів на подання відзивів.

Ухвала не підлягає оскарженню.