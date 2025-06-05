Надзвичайники Кременчуччини двічі врятували котів з висоти

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 147

Рятувальники Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій, окрім гасіння пожеж та порятунку людей, надають допомогу і тваринам. Упродвож доби вони зняли з висоти двох котів — у Кременчуці та Горішніх Плавнях, розповідають у пресслужбі відомства.

Так учора, 4 червня, близько 20.00 жителі Горішніх Плавнів помітили, що кіт застряг на даху будинкової прибудови. На місце прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та за допомогою драбини спустили тварину на землю.

Ще один випадок порятунку кота відбувся сьогодні, 5 червня, близько 9.00 у Кременчуці. Місцеві жителі повідомили, що тварина залізла на дерево і не може самостійно спуститися. На допомогу котові прийшли рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони за допомогою драбини дістали кота і спустили його на землю.

Нагадаємо, днями у Кременчуці надзвичайники врятували кошеня, яке застрягло між стінами кіосків.