Дорожчі за банани та апельсини: у червні вартість яблук в Україні встановила новий ціновий рекорд

Сьогодні, 09:47 Переглядів: 460 Коментарів: 2

В Україні зафіксовано історичний стрибок цін на яблука — у червні середня роздрібна вартість цього популярного фрукта сягнула 89,90 гривні за кілограм. Такий рівень цін українські споживачі ще не бачили, і він суттєво змінив структуру фруктового ринку країни. Про це розповідає AgroReview.

У порівнянні з травнем цього року, коли середня ціна яблук в Україні становила близько 70 гривень за кілограм, вартість зросла майже на 30%. На прилавках українських супермаркетів ціни на яблука наразі вищі, ніж на імпортовані банани та апельсини.

За даними видання банани зараз пропонують у середньому по 76,70 гривні за кілограм, а апельсини від 76 до 86 гривень за кілограм.

Учора у Кременчуці в магазинах АТБ яблука продавали за ціною від 79,95 до 85,95 гривні за кілограм, банани ж коштували 71 гривню, а апельсини від 56 до 80 гривень за кілограм. Отже, яблука цього літа стають для українців делікатесом. Принаймні до нового врожаю.

Подібний розклад цін на фруктовому ринку України стався вперше. Зазвичай яблука навіть влітку, хоч і суттєво дорожчають, але залишаються дешевшими за екзотичні фрукти. Різке зростання вартості яблук змінює споживчі звички українців і може вплинути на популярність цього фрукту у найближчі два місяці.