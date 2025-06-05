У Полтаві на території комунального підприємства підпалили Land Rover і Harley-Davidson: поліція встановлює причетних

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 175 Коментарів: 1

Цієї ночі, 5 червня, близько 2.20 на території одного із комунальних підприємств Полтави сталася пожежа — згоріли автомобіль та мотоцикл. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, причиною загоряння мотоцикла Harley-Davidson та автомобіля Land Rover став підпал.

Як зазначають журналісти видання Зміст, подія сталася на території КАПТ-1628, а транспорт належав його керівнику, Олександрові Овчаренку.

Із декларацій посадовця відомо, що позашляховик Range Rover 2011 року він придбав у 2023 році за 5 тис. грн, а мотоцикл FLTRXSE CVO Road 2015 року було придбано у 2024 році за 200 тис. грн.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини цієї події та причетних до правопорушення осіб. Винному у підпалі загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.

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