На Кременчуччині горів приватний будинок: поліція підозрює підпал

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Учора на Кременчуччині у селі Яроші Глобинської громади горів приватний будинок: поліція підозрює підпал. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, після того, як надзвичайники локалізували та загасили вогонь, на місці події під час першочергових слідчих дій поліції вдалося виявити ознаки підпалу. Далі встановили і особу ймовірного палія — ним виявився 32-річний місцевий житель.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Якщо чоловіка визнають винним у скоєному, йому може загрожувати від 3 до 10 років позбавлення волі.

Наразі усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці судили нацгвардійця, який підпалив авто своєї колеги.