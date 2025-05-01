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У Кременчуці нацгвардієць підпалив авто колежанки. Йому дали умовний термін

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 257

У суді обвинувачений пояснив, що вчинив підпал через конфлікт із потерпілою

Автозаводський райсуд визнав винним військовослужбовця Нацгвардії у підпалі автомобіля своєї колеги — жінка також служить у військовому формуванні. Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень 28 квітня.

Інцидент стався у травні торік. Чоловік заздалегідь підготував каністру з бензином і змочені паливом ганчірки, які підпалив та кинув на автомобіль Skoda Fabia, що належав його співслужбовиці. Після цього він замовив таксі та поїхав додому.

У суді обвинувачений пояснив, що вчинив підпал через конфлікт із потерпілою. Того ж тижня він повністю відшкодував завдані збитки — 194 тис. грн.

Суд врахував участь у бойових діях, позитивну характеристику за місцем служби, а також те, що чоловік має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Йому призначили 4 роки позбавлення волі, але звільнили від покарання з випробувальним терміном на 2 роки. На період служби нагляд здійснюватиме командир частини, а після — орган пробації.

Нагадаємо, у квітні на Полтавщині чоловік спалив авто своїй знайомій.

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Автор: Телеграф Джерело фото: chatgpt.com
Теги: підпал
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