У центрі Кременчука не розминулися два легковики: постраждала пасажирка однієї з машин

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Учора, 16 травня, близько 9.15 на перехресті вулиць Софіївської та Покладова у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі не розминулися автомобіль Skoda Fabia із 54-річним водієм за кермом та автомобіль Skoda Superb, яким керував 50-річний водій.

В результаті аварії травмувалася 57-річна пасажирка автомобіля Fabia — її ушпиталили до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості). Причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці на Раківці зіткнулися два легковики: із травмами ушпиталили обох водіїв.



