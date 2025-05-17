Учора на Кременчуччині рятувальники загасили дві пожежі: горіли будинок і господарча споруда

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Учора, 16 травня, у Кременчуцькому районі сталися дві пожежі. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Так одна пожежа виникла близько 12.43 у селі Недогарки Піщанської громади — загорілася господарча споруда. Внаслідок пожежі пошкоджень зазнач=ла покрівля споруди. Рятувальникам вдалося запобігти її повному згоранню. На місці працювали пожежники одного відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна охорона піщанської громади.

Ще одна пожежа сталася близько 19.35 у селі Яроші Глобинської громади - горів приватний будинок. Вогонь знищив покрівлю, двері та домашнє майно. Частково пошкоджень зазнали стіни та стеля. Гасили пожежу у будинку рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального пункту та працівники Градизької місцевої пожежної охорони.

Попередньо внаслідок загорянь ніхто не постраждав. Нині рятувальники встановлюють причини та обставини виникнення пожеж.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині рятувальники загасили пожежу в автомобілі.



