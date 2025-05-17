Учора на Полтавщині потонула людина — надзвичайники

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Учора, 16 травня, близько 16.00 в одному з сіл Диканської громади на Полтавщині у водоймі виявили потопельника. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Нині відомо, що загиблий — чоловік. Після того, як його тіло знайшли у водоймі, на берег його діставали рятувальники та водолази.

Детальнішої інформації про подію наразі немає.

Нагадаємо, від початку року у водоймах області потонули 14 осіб, серед них 2 — діти.