Від початку року у водоймах області потонули 14 осіб, серед них 2 — діти

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 72

Від початку року на водоймах області загинули 14 осіб, з них 2 — діти. Такі дані наводять у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Відомо також, що також вдалося врятувати 6 осіб. Загалом же на водоймах сталися 17 нещасних випадків.

Зауважимо, що станом на кінець серпня минулого року на Полтавщині потонуло 47 людей, із них 5 — діти.