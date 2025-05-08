Від початку року на водоймах області загинули 14 осіб, з них 2 — діти. Такі дані наводять у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.
Відомо також, що також вдалося врятувати 6 осіб. Загалом же на водоймах сталися 17 нещасних випадків.
Зауважимо, що станом на кінець серпня минулого року на Полтавщині потонуло 47 людей, із них 5 — діти.
Нагадаємо, у квітні в одному з сіл Зіньківської громади місцеві жителі дістали з водойми тіло чоловіка.
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