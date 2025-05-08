У Кременчуці зафіксували перевищення формальдегіду в повітрі

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Проби повітря брали чотирьох станціях, що розташовані на вулицях Молодіжній, Івана Приходька, а також поблизу зупинок «Центральний ринок» та «Кредмаш»

З 28 квітня по 3 травня у Кременчуці фіксували перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

За результатами вимірювань:

діоксид азоту перевищував гранично допустимі концентрації 28 та 29 квітня

формальдегід — протягом усього тижня.

Показники середньодобових концентрацій забруднювальних речовин свідчать про погіршення якості повітря. Проби повітря брали чотирьох станціях, що розташовані на вулицях Молодіжній, Івана Приходька, а також поблизу зупинок «Центральний ринок» та «Кредмаш».

Нагадаємо, у Мінохорони здоров’я дали поради, як захиститися від забруднення повітря