Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 9 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Андрія Ізюмова
вул. Ананія Размислова
вул. Барвінкова
вул. Бажана
вул. Бориса Чичибабіна
вул. Броніслава Урбанського
вул. Бузкова
вул. Вадима Кришталя
вул. Василя Симоненка (двічі)
вул. Віктора Баранова
вул. Володимира Винниченка
вул. Газопровідна
вул. Горліса-Горського
вул. Гетьманська
вул. Данила Галицького
вул. Експресівська
вул. Івана Нагнибіди
вул. Ігоря Сікорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. Марка Вовчка
вул. Марка Кропивницького
вул. Миколи Міхновського
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського
вул. Мрії
вул. Ніни Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. Олександра Чайки
вул. Олени Пчілки
вул. Підводника Коваленка
вул. Полковника Оксанченка
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. Северина Наливайка
вул. Сергія Кульчицького
вул. Соснівська
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Якова Петруся
пров. Андрія Ізюмова
пров. Ананія Размислова
пров. Григорія Ашкаренка
пров. Давида Гурамішвілі
пров. Ємельяненко
пров. Караванний
пров. Князя Вітовта
пров. Микити Клєцкова
пров. Полтавський
пров. Фізкультурний
пров. Якова Петруся
пр-д Андрія Ізюмова
просп. Лесі Українки
просп. Полтавський
туп. Бажана
туп. Данила Апостола
туп. Газопровідний
туп. Глобинський
туп. Івана Айвазовського
туп. Кармелюка
туп. Кременецький
вул. Експресівська, 1–48
вул. Полковника Оксанченка, 2.
вул. Господарська, 6–38
пров. Господарський, 5–10А
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
вул. Максима Кривоноса, 52–75А
вул. Щаслива, 33
просп. Полтавський, 5–44/2
вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
вул. Ірпінська, 7–14
вул. Платухіна, 20–37
вул. Романа Шухевича, 11–36
туп. Юннатів, 1–7
вул. Чередницька, 30–79
пров. Чередницький, 4
пров. Уласа Самчука, 17
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Правобережна, 38А–57/2
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Шістдесятників, 4А–15.
вул. Горліса-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 1–7
просп. Полтавський, 277/2–281
просп. Полтавський
туп. Урожайний, 2
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
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