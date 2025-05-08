Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 260 Коментарів: 1

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 9 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • вул. Андрія Ізюмова

  • вул. Ананія Размислова

  • вул. Барвінкова

  • вул. Бажана

  • вул. Бориса Чичибабіна

  • вул. Броніслава Урбанського

  • вул. Бузкова

  • вул. Вадима Кришталя

  • вул. Василя Симоненка (двічі)

  • вул. Віктора Баранова

  • вул. Володимира Винниченка

  • вул. Газопровідна

  • вул. Горліса-Горського

  • вул. Гетьманська

  • вул. Данила Галицького

  • вул. Експресівська

  • вул. Івана Нагнибіди

  • вул. Ігоря Сікорського

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Комишанська

  • вул. Марка Вовчка

  • вул. Марка Кропивницького

  • вул. Миколи Міхновського

  • вул. Михайла Грушевського

  • вул. Михайла Калачевського

  • вул. Мрії

  • вул. Ніни Крюкової

  • вул. Новомиргородська

  • вул. Олександра Чайки

  • вул. Олени Пчілки

  • вул. Підводника Коваленка

  • вул. Полковника Оксанченка

  • вул. Ракетна

  • вул. Рокитнянська

  • вул. Северина Наливайка

  • вул. Сергія Кульчицького

  • вул. Соснівська

  • вул. Хімічна

  • вул. Хортицька

  • вул. Якова Петруся

  • пров. Андрія Ізюмова

  • пров. Ананія Размислова

  • пров. Григорія Ашкаренка

  • пров. Давида Гурамішвілі

  • пров. Ємельяненко

  • пров. Караванний

  • пров. Князя Вітовта

  • пров. Микити Клєцкова

  • пров. Полтавський

  • пров. Фізкультурний

  • пров. Якова Петруся

  • пр-д Андрія Ізюмова

  • просп. Лесі Українки

  • просп. Полтавський

  • туп. Бажана

  • туп. Данила Апостола

  • туп. Газопровідний

  • туп. Глобинський

  • туп. Івана Айвазовського

  • туп. Кармелюка

  • туп. Кременецький

  • вул. Експресівська, 1–48

  • вул. Полковника Оксанченка, 2.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Господарська, 6–38

  • пров. Господарський, 5–10А

  • пров. Композитора Вербицького, 3А, 5

  • вул. Максима Кривоноса, 52–75А

  • вул. Щаслива, 33

  • просп. Полтавський, 5–44/2

  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9

  • вул. Ірпінська, 7–14

  • вул. Платухіна, 20–37

  • вул. Романа Шухевича, 11–36

  • туп. Юннатів, 1–7

  • вул. Чередницька, 30–79

  • пров. Чередницький, 4

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А

  • вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30

  • вул. Правобережна, 38А–57/2

  • вул. Республіканська, 93, 93А

  • вул. Шістдесятників, 4А–15.

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліса-Горського, 3–10

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Ярова, 1–7

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • просп. Полтавський

  • туп. Урожайний, 2

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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Коментарі: 1

1 448
Andron777:
Сьогодні, 20:55

Пишуть: Пр-кт Лесі Українки і все. Проспект дуже великий, хоча б якісь будинки написали з ? по ?. Чи так, догадуйтесь мамі?...smirk


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