На Полтавщині майже повністю завершили посівну ярих зернових

На Полтавщині майже завершили посівну ярих зернових культур. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Із запланованих площ нині засіяли 94,8% — це майже 1,3 мільйона гектар.
Розподіл засіяної площі за видами зернових:
Планують на Полтавщині засіяти також і майже 10 тис. га проса.
Варто зазначити, що більшу частину засіяної нині площі аграрії засадили за останній тиждень: станом на 9 травня на Полтавщині було засіяно майже 510 га території.
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