На Полтавщині майже повністю завершили посівну ярих зернових

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 123

В області засіяли майже 95% запланованих площ

На Полтавщині майже завершили посівну ярих зернових культур. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Із запланованих площ нині засіяли 94,8% — це майже 1,3 мільйона гектар.

Розподіл засіяної площі за видами зернових:

кукурудза — 441,9 тис. га;

соняшник — 382,1 тис. га;

соя — 243,9 тис. га;

гречка — 0,3 тис. га.

Планують на Полтавщині засіяти також і майже 10 тис. га проса.

Варто зазначити, що більшу частину засіяної нині площі аграрії засадили за останній тиждень: станом на 9 травня на Полтавщині було засіяно майже 510 га території.