Кременчуцькі спортсмени — бронзові призери чемпіонату України з греко-римської боротьби

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Кременчуцькі спортсмени завоювали «бронзу» на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного, де борці навчаються.

Змагання відбулися 14-16 травня у місті Тячів на Закарпатті, учасники — спортсмени категорії U-15.

За підсумками чемпіонату Даніїл Заєць, учень 7-Б класу, та Дмитро Дуб, учень 8-А класу, вибороли ІІІ місця і стали бронзовими призерами чемпіонату України.

Готував спортсменів до змагань тренер Сергій Бузько.

Нагадаємо, нещодавно вихованці Кременчуцького спортліцею стали призерами турніру з греко-римської боротьби, що проходив у Полтаві.