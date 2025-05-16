Кременчуцькі паралегкоатлети привезли в чемпіонату області шість перших місць

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 82

У четвер, 15 травня, в Полтаві відбувся обласний чемпіонат з легкої та паралегкої атлетики. Участь в ньому взяли вісім спортсменів КДЮЦС «Оріяна» з Кременчука.

Як розповів засновник спільноти «Оріяна» Валерій Лекумович, кременчуцькі паралегкоатлети привезли зі змагань шість перших місць.

Найкращі результати показала Уляна Шевченко, яка взяла два перших місця.

Також перші місця зайняли Владислав Косюк, Вікторія Ставнича, Дар’я Новохатська, Даніл Зеркаль.

Два других місця зайняла Ірина Коренівська.

Богдан Редька став бронзовим призером змагань.

Нагадаємо, що ГО «Оріяна» просить фінансової допомоги для тренувань параспортсменів Кременчука.



