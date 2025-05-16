Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 17 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Білецьківська, 2–28А
вул. Івана Чорнобаби, 10–31/1
пр-д Пілотів, 27, 34А, 48
вул. Пілотів, 17–46
вул. Петра Дорошенка, 2–8
вул. Сагайдачного, 10, 29
вул. Ярослава Мудрого, 30–38
туп. 1-й Гайдамацький, 3–6
туп. 2-й Гайдамацький, 3–5
вул. Академіка Герасимовича, 53–84А
пров. Вагонобудівний, 2/34–32
вул. Василя Стуса, 2, 2А, 18–46
пров. Гайдамацький, 2/55–45
вул. Григорія Чуркіна, 2–38
вул. Гайдамацька, 21–44
пров. Грузинський, 3–9/20, 11–27
вул. Івана Миколайчука, 3–23/19
пров. Івана Паторжинського, 1–12
пров. Космічний, 3–19
вул. Космонавтів, 19/14–86, 39/14–60
пров. Космонавтів, 1–9
туп. Космонавтів, 1, 2
вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56
пров. Лікаря Самойловича, 3–93
пр-д Лікаря Самойловича, 2–17
вул. Ліщинова, 1А–46, 4–8, 27, 29
вул. Михайлівська, 16/42–21
пров. Михайлівський, 1Б–20
вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39
вул. Олександрійська, 41/2
вул. Пилипа Орлика, 6/21–11/37
пров. Пилипа Орлика, 2/53–24
вул. Різдвяна, 18Б
туп. Самойлівський, 2–6
вул. Сергія Петренка, 20–33
вул. Софіївська, 41/26–55/35
вул. Тіниста, 1/5–48
вул. Чорноморська, 1/9–24/35, 15/10–46
пров. Чорноморський, 4–17
вул. Чумацький Шлях, 45–67
вул. Вільної України, 3–14
вул. Платухіна, 3–23
просп. Полтавський, 5–48
вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
туп. Кременецький, 3–26.
с. Мала Кохнівка
вул. Тараса Бульби, 25, 27.
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