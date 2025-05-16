Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 17 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Білецьківська, 2–28А

  • вул. Івана Чорнобаби, 10–31/1

  • пр-д Пілотів, 27, 34А, 48

  • вул. Пілотів, 17–46

  • вул. Петра Дорошенка, 2–8

  • вул. Сагайдачного, 10, 29

  • вул. Ярослава Мудрого, 30–38

  • туп. 1-й Гайдамацький, 3–6

  • туп. 2-й Гайдамацький, 3–5

  • вул. Академіка Герасимовича, 53–84А

  • пров. Вагонобудівний, 2/34–32

  • вул. Василя Стуса, 2, 2А, 18–46

  • пров. Гайдамацький, 2/55–45

  • вул. Григорія Чуркіна, 2–38

  • вул. Гайдамацька, 21–44

  • пров. Грузинський, 3–9/20, 11–27

  • вул. Івана Миколайчука, 3–23/19

  • пров. Івана Паторжинського, 1–12

  • пров. Космічний, 3–19

  • вул. Космонавтів, 19/14–86, 39/14–60

  • пров. Космонавтів, 1–9

  • туп. Космонавтів, 1, 2

  • вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56

  • пров. Лікаря Самойловича, 3–93

  • пр-д Лікаря Самойловича, 2–17

  • вул. Ліщинова, 1А–46, 4–8, 27, 29

  • вул. Михайлівська, 16/42–21

  • пров. Михайлівський, 1Б–20

  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39

  • вул. Олександрійська, 41/2

  • вул. Пилипа Орлика, 6/21–11/37

  • пров. Пилипа Орлика, 2/53–24

  • вул. Різдвяна, 18Б

  • туп. Самойлівський, 2–6

  • вул. Сергія Петренка, 20–33

  • вул. Софіївська, 41/26–55/35

  • вул. Тіниста, 1/5–48

  • вул. Чорноморська, 1/9–24/35, 15/10–46

  • пров. Чорноморський, 4–17

  • вул. Чумацький Шлях, 45–67

  • вул. Вільної України, 3–14

  • вул. Платухіна, 3–23

  • просп. Полтавський, 5–48

  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9

  • туп. Кременецький, 3–26.

З 8.00 до 20.00:

  • с. Мала Кохнівка

  • вул. Тараса Бульби, 25, 27.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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